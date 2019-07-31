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الجوازات تسهل الإجراءات على ذوي الاحتياج للحصول على الخدمات الأمنية

الجوازات تسهل الإجراءات على ذوي الاحتياج للحصول على الخدمات الأمنية

منها زيادة إعفاء السلع.. ملامح مشروع قانون الجمارك الجديد

منها زيادة إعفاء السلع.. ملامح مشروع قانون الجمارك الجديد

عاجل.. إقالة وزير العدل الجزائري وتعيين بلقاسم زغماتي خلفا له

عاجل.. إقالة وزير العدل الجزائري وتعيين بلقاسم زغماتي خلفا له

من الأب للابن.. هجوم مستمر على أنغام بسبب زيجاتها

من الأب للابن.. هجوم مستمر على أنغام بسبب زيجاتها

التضامن: حالة وفاة و3 بالمستشفيات بين حجاج الجمعيات حتى الآن

التضامن: حالة وفاة و3 بالمستشفيات بين حجاج الجمعيات حتى الآن

السيسي يعطي الإذن لوزير الاتصالات لإطلاق 18 خدمة رقمية في بورسعيد

السيسي يعطي الإذن لوزير الاتصالات لإطلاق 18 خدمة رقمية في بورسعيد

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سمير يحارب الهيموفيليا بالغناء: "سيبت المدرسة وبدرس منازل بسبب المرض"

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