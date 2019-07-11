أخبار ما تفوتكش| الحكومة تتعهد: أسعار السلع الأساسية "لن ترتفع" 

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

الحكومة تتعهد: أسعار السلع الأساسية "لن ترتفع"

أكّد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اجتماع مجلس الوزراء، أمس، ضرورة موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأعداد العاملين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالنسبة لبعض الوزارات الذين لم يسلموا هذه البيانات، وأكد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنَّ السلع الأساسية لن ترتفع أسعارها نظراً لزيادة المعروض عن الطلب، متابعًا "يوجد لدينا أكبر رصيد استراتيجي من السلع الأساسية، سواء الأرز أو الزيت أو السكر".

رئيس وزراء تنزانيا لـ السيسي: نتطلع للاستفادة من خبراتكم في إنشاء عاصمة لبلادنا

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل رئيس وزراء تنزانيا، أمس، في قصر الاتحادية، وأشاد السيسي، خلال اللقاء، بقوة الدفع التي تشهدها العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة، مؤكدا الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل آليات التعاون المشترك في مختلف المجالات، وزيادة الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات في مجال المشروعات القومية الكبرى، بما يحقق مصالح شعبي البلدين الشقيقين، من جانبه، وجَّه رئيس الوزراء التنزاني التهنئة للرئيس على الإنجازات التي حققتها مصر في مجالي الإصلاح الاقتصادي وإنشاء المشروعات القومية، معربا عن تطلع بلاده إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر، لتعظيم الاستفادة من الإمكانات والقدرات التي يمتلكها الجانبان، مؤكدا أن بلاده حريصة على دعم الشركات المصرية ورجال الأعمال الراغبين في الاستثمار في مختلف القطاعات.

مجلس النواب يوافق على وضع حد أدنى للمعاش 900 جنيه

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدت بالأمس برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال مناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، على وضع حد أدني للمعاشات بقيمة 900 جنيه، وذلك بمشروع قانون الحكومة بإصدار قانون التأمينات والمعاشات الجديد.

مجلس النواب يوافق على توحيد سن المعاش ليصل لـ 65 عاما

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في الجلسة المسائية أمس، على المادة 41 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي تنص على توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة في عام 2040، وتتضمن رفع سن المعاش بالتدريج، وأن يبدأ التطبيق الفعلي بدءً من عام 2032 برفع سن التقاعد إلى61 سنة، ويتم زيادة سنة خلال كل عامين.

إيران تحاول احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

حاولت زوارق حربية إيرانية الأربعاء احتجاز ناقلة نفط بريطانية أثناء إبحارها في مياه الخليج لكنّ فرقاطة تابعة للبحرية الملكية البريطانية تصدّت لها ومنعتها من ذلك، بحسب ما أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

حبس أدمن "آسف ياريس" 15 يوما في نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة غير قانونية

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس كريم حسين أدمن صفحة "آسف ياريس" 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات منسوبة له بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بمصالح البلاد من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، وألقي القبض على كريم حسين بموجب تحريات تعلقت بالاتهامات المنسوبة له وصدر قرار ضبطه وإحضاره من قبل النيابة التي حققت معه اليوم الأربعاء وواجهته بالاتهامات المنسوبة له وقررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.

لحظة القبض على المتهم بقتل زوجين مسنين بالزيتون

نجحت أجهزة الأمن في كشف غموض واقعة العثور على جثة زوجين مسنين وسرقة مبلغ مالي من مسكنهما بالزيتون، حيث تبين أن عاطلا وراء الجريمة بسبب علمه بثرائهما، يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما في مجال كشف غموض حوادث القتل، والعمل على ضبط مرتكبيها، واستمراراً لجهود البحث والتحري لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون من (مشرفة بأحد المستشفيات - سن 34).. بالعثور على جثتى والديها (وبهما آثار طعنات بآلة حادة) حال حضورها لزيارتهما بمسكنهما بدائرة القسم.. واكتشافها سرقة (مبلغ مالى قدره 70 ألف جنيه – 2 هاتف محمول – 2 جهاز لوحى "تابلت")

أحمد فلوكس يلبي رغبة طفل مصاب بالسرطان

نشر الفنان أحمد فلوكس، فيديو يجمعه بنجله، والطفل "محمود"، أحد أطفال مستشفى سرطان اللأطفال 57357، في أثناء تناولهم وجبة الغداء بأحد المطاعم، ولبى فلوكس طلب محمود، حيث نشر فلوكس رسالة على حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" لطفل يرغب في لقائه قبل إجراء عملية جراحية.

إعلان المنتخب الجديد يثير غضب الشاشة والجماهير: اعتذار غير مقبول

أعرب عدد من جماهير الكرة المصرية وكذلك قطاع من الإعلاميين عن غضبهم الشديد، تجاه بعض لاعبي المنتخب القومي لكرة القدم، بعد مشاركتهم في إعلان تليفزيوني، لصالح إحدى شركات المشروبات الغازية، يقدمون من خلاله اعتذارهم للشعب المصري، بعد الخروج من بطولة الأمم الأفريقية.

أمم أفريقيا 2019.. السنغال إلى نصف نهائي أمم أفريقيا بعد تجاوز عقبة بنين

نجح المنتخب السنغالي في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقامة فعالياتها حاليًا في مصر، وذلك عقب انتصاره على بنين بهدف نظيف، في ربع نهائي البطولة الأفريقية الكبيرة في المواجهة التي جمعت المنتخبين على ملعب الدفاع الجوي، مساء أمس، الأربعاء.