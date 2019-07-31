أدى طلاب شهادة إتمام دراسة دبلومات المدارس الفنية "صناعي وزراعي وتجاري وفندقي" صباح اليوم الأربعاء، الموافق 31 يوليو 2019 ، امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018/2019.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن جميع المنتدبين للجان الامتحانات حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم، ومراجعتها وتحرير محاضر تفيد بعدم وجود أخطاء مطبعية أو فنية، وإن زمن الإجابة وفقًا لما ورد في جداول الامتحانات.

وتلقت غرفة عمليات التعليم الفني عدة ملاحظات ولكنها لم تؤثر على سير العملية الامتحانية، أبرزها اكتشاف قيام شخص بلجنة بمحافظة الغربية بتأدية الامتحان بدلاً من طالب، ولم يوجد معه إثبات شخصية، وتم التحفظ عليه وتحرير محضر إثبات حالة واستدعاء الشئون القانونية والشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وتفقد الدكتور محمد عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات والأستاذ هشام جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، اليوم، لجان سير الامتحانات للمدارس الفنية للدور الثاني بلجان محافظة البحر الأحمر؛ للاطمئنان على سير الامتحانات وانضباط الطلاب داخل اللجان.