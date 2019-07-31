تجار أدوات مدرسية: "تراجع أسعار الكراسات 15% واستقرار البقية"

قال بعض تجار الأدوات المدرسية، إن أسعار "المقلمة" و"الاستيكر" و"الجلاد" مستقرة، فيما تراجعت أسعار الكراسات بنسبة 15%.

وأكد محمد غريب، تاجر متخصص في بيع الكراسة والكشكول جملة وقطاعي، أن هناك توقعات بتراجع أسعار الكشكول والكراسة بنسبة لا تتعدى الـ15% بسبب تراجع أسعار الورق عالميا، أما المستلزمات الأخرى مثل "المقلمة، الاستيكر، والجلاد" وغيرها فأسعارها مستقرة، ويتم استيرادها من الصين.

وأضاف جمال حليم، تاجر أدوات مكتبية، أن القلم الهندي تفوق على القلم الصيني هذا العام من حيث الجودة والسعر، وأشهر أنواعه المتداولة في السوق: "مونتكس وتوديز"، وأسعارها 50 قرشا، كما توقع أن يشهد السوق حالة رواج بعد العيد، مشددا أن حجم استيراد الأدوات المكتبية هذا العام بلغ 50 مليون دولار.

وعن مكانة المنتج المصري بين الأصناف الأخرى، أضاف "حليم"، أن "معظم الأدوات المكتبية المتواجدة في السوق هندية وتركية، واحتلت المنتجات الهندية خلال الخمس سنوات الأخيرة الصدارة في السعر والجودة، أما المنتج المصري فنادر جدا، ونجد على سبيل المثال أقلام (بريما) كمنافس جيد، وأصناف (بيج) توزع في السودان فقط، الآن، فلا مكان لها داخل السوق المصري".

وأشار إلى أن هناك أصناف مضروبة مقلدة للماركات التي زاد سعرها بشكل مطرد، خلال الأعوام الماضية، فالصين هذا العام خاصة قلدت العديد من الأقلام المشهورة، و"الزبون لا يمكنه التفرقة بين الاثنين".