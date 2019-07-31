قرقاش: شق الصف السعودي الإماراتي من باب اليمن أو إيران مستحيل

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن شق الصف السعودي الإماراتي عبر ملفي اليمن أو إيران مستحيل، حيث ذكر أن علاقة البلدين استراتيجية وتحالفهما تعزز بالتضحيات، وذلك خلال تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال "قرقاش": "لا أقلق على العلاقة الاستراتيجية التي تجمعنا بالسعودية الشقيقة وأعلم كم هي تترسخ كل يوم على كافة المستويات، وما يحزنني ترسيخ قطر لعزلتها وتعميقها لأزمتها عبر سياسات إعلامية طائشة يديرها المال والمرتزقة وينأى عنها المواطن القطري ويعاني منها".

وتحت عنوان "تحالف صامد وعلاقات راسخة"، عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية تقريرا مصورا يكشف حجم وقوة العلاقات السعودية الإماراتية، حيث أوضح التقرير أن العلاقات بين البلدين ضاربة في جذور التاريخ، فالهدف والمصير واحد في كل القضايا، وهذا التحالف الصامد تم إثباته في اليمن، بعد أن وضعت الإمارات 30 مقاتلة حربية في أول ساعة لعمليات "عاصفة الحزم" تحت قيادة المملكة العربية السعودية.

وأضاف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: "شق الصف السعودي الإماراتي من باب اليمن أو إيران أو غيرهما مستحيل والإعلام القطري الأهوج لا يدرك أن تحالفنا تعزز عبر التضحيات وتعمق عبر التنسيق والحوار والصدق وعبر دفاع السعوديين عن شراكتهم مع الامارات، وفي خضم ذلك آسف على من يدير سياسة قطر ويعمق محنتها".

وتابع: "يسألني زوارا أجانب متى سنرى اختراقا في أزمة قطر يعيد توازنها ويعيدها إلى محيطها؟ وأجدهم مقتنعين بالرد وبأن تحقيق هدفين متناقضين مستحيل، أن تسعى لمصالحة محيطك وأن تتمادى عبر إعلامك وسياستك ومالك ومرتزقتك في شتم السعودية وأشقائها دون وجه حق ليلا نهارا".