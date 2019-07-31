مفاجأة كبيرة تسبب فيها عندما عرض صورة له منذ خمس سنوات فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السابع للشباب، فالمهندس شريف العبد، الذى تحدث عن حبه لتسلق الجبال وإنجازه فى هذا المجال، يختلف عن صورة الشخص التى عرضها فى نهاية حديثه، فقد كانت الصورة المعروضة لشخص وزنه 138 كيلوجراماً بينما من يتحدث صار وزنه 88 كيلو فقط.. تخرج «العبد» فى كلية الهندسة منذ ١٦ عاماً، وتخصص فى إدارة المشروعات، وعشق تسلق الجبال والجرى لمسافات طويلة.

كيف تقيّم تجربتك فى المشاركة بمؤتمرات الشباب؟

- لقد تمت دعوتى للمؤتمر للحديث مع الشباب عن رحلة نجاحى وإمكانية التنسيق بين الحياة العملية والرياضة، وهذه المرة الأولى لمشاركتى فى مؤتمر للشباب، وأرى أنه أمر مهم ومشجع للشباب أن يحضروا ويشاركوا فى نقاشات ثرية ويكون على رأسها رئيس الدولة، كما أن المؤتمر يدعم نقل التجارب والخبرات بين الأجيال الشابة، سواء داخل مصر أو خارجها، وأنا مستمتع جداً بأجواء المؤتمر، وفخور بالنماذج الشابة الناجحة والواعدة التى تم تقديمها عبر جلساته.

لماذا اتجهت إلى هذا النوع الصعب من الهوايات؟

- مسبقاً حياتى كانت مرتكزة على العمل فقط فكنت شخصاً مؤمناً بالعمل وقيمته لذلك كنت أعتقد أن الإنجاز فى الحياة يكون من خلال العمل فقط، لذا كنت أعمل من ١٨ إلى ٢٢ ساعة يومياً حتى فى أيام العطلة الأسبوعية، وكل هذا كان بمحض إرادتى، فقد كان الترفيه بالنسبة لى عبارة عن حضور مؤتمر متعلق بالعمل، لذلك كان وزنى زائداً بشكل كبير، 138كجم تقريباً، لكن مؤخراً بدأت أستوعب فكرة أننا كأشخاص لسنا مخلوقين فقط للعمل واكتساب الخبرات، رغم أن هذا أمر رائع، لكن أيضاً يجب أن أوازن بين العمل والرياضة، وبالفعل بدأت أذهب للصالات الرياضية حتى وصلت لممارسة رياضة تسلق الجبال، وأعجبت بها، وهذا ما دفعنى إلى التنقل بين الدول المختلفة لممارسة هذه الرياضة الشيقة، وسفرى ينقسم بين العمل والرياضة ولكن طبيعة شغلى تضطرنى للسفر للعديد من دول أوروبا وأمريكا وغيرهما.. وحالياً أنا مسئول عن استراتيجيات الصناعة والتطوير فى مجال إدارة المشروعات بإحدى الشركات فى دبى، وحالياً أجنى ثمار الرياضة، فقد نقص وزنى إلى 88كجم بالتمرين والإصرار والعمل.

متسلق الجبال: حطمت الرقم القياسى بتحدى صعود "3 قمم جبلية" فى ٧ ساعات و٢٢ دقيقة

هل سبق لك تسلق الجبال فى مصر؟

- نعم.. تسلقت جبال «سانت كاترين» عدة مرات، وشاركت فى تحدى الثلاث قمم فى مصر، وهى أعلى ثلاث قمم «جبل كاترين، وجبل عباس، وجبل موسى»، وحطمت الرقم القياسى وأصبحت أسرع مصرى يتسلق الثلاث قمم فى ٧ ساعات و٢٢ دقيقة، وقد استمتعت جداً بتسلق جبل سانت كاترين الذى يعد تحفة فنية ومن أجمل الجبال الصخرية فى العالم.

ما الفرق بين الجبال فى مصر وجبال أوروبا؟

- طبيعة التضاريس مختلفة، والجبال فى مصر لا تتعدى ٣٠٠٠م ارتفاعاً، والاختلاف الثانى أنه لا يوجد بمصر جبال فنية بمعنى أنها لا تسمح بممارسة التسلق الشاق مثلما يحدث بجبال «الألب» أو جبال «الهيمالايا»، ورغم صعوبة هذه الرياضة فإنها شديدة المتعة، وبالتمرين المتواصل يمكنك تحقيق أرقام عظيمة.