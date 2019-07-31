السيسي: أداء المحليات في مصر حاليا غير جيد.. "إحنا في مشكلة"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المحليات صاحبة دور كبير في أداء الدولة، ومنذ 2011 حتى الآن تُعتبر المحليات مجمدة ولم تُجرى أي انتخابات بها، موضحًا أن قضية عمل المحليات مهمة جدًا ليس في مصر، ولكن في العالم أجمع.

وأضاف "السيسي"، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، ضمن مؤتمر السابع للشباب، الذي ينعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، أن المحليات من المفترض أن تقوم بدور كبير في المراقبة والمتابعة للأداء الحكومي في كافة المحافظات، متسائلًا: "طب اللي إحنا شايفينه في مصر من المحليات يعكس دورها وأدائها الجيد المنضبط الكفء ولا حاجة تانية، لأ طبعا".

وتابع: "أي تعدي من التعديات ده شغل محليات، المشاكل بتاعة المحاجر والمناجم في مصر ده شغل محليات وحاجات أخرى كثيرة، فهنا في مشكلة في مصر بسبب كده".

وبدأ المؤتمر السابع للشباب بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساء الأمس، شهد خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا، لأهم ما جرى إنجازه في العاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".

وأعقبت الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، تلاها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية، وشهد مناقشات حول "التحول الرقمي، والتسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

وحضر المؤتمر، الذي تنتهي فعالياته، اليوم الأربعاء، عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي؛ لمناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عدة محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019 - 2020، وإصلاحات إدارية هادفة؛ لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.