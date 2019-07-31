استقبلت معامل كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، والمدينة الجامعية، اليوم، طلاب المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي 2019/ 2020، الحاصلين على حد أدنى 320 درجة من شعبة العلمي، بنسبة 78% فأكثر و279 درجة بنسبة 68% للشعبة الأدبية، حيث استقبل الموظفين المختصين الطلاب وأجابوا على استفساراتهم المتنوعة، وساعدوهم أثناء تسجيل رغباتهم.

ويوجد أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية في عدد من كليات الجامعة، بينها: حقوق عين شمس وتربية عين شمس، اقتصاد منزلى بنات عين شمس، علوم بنات عين شمس، علوم عين شمس، تمريض عين شمس، ألسن عين شمس، ألسن عين شمس رياضة، تجارة عين شمس، حاسبات ومعلومات عين شمس، فنى تمريض عين شمس، تربية بنات عين شمس، آداب بنات عين شمس، تربية (طفولة) عين شمس.

كما يوجد أماكن شاغرة بكليات: "آداب انتساب موجه بنات عين شمس، زراعة عين شمس رياضة، تربية نوعية فنية عين شمس، زراعة عين شمس)، تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس، تربية نوعية موسيقية عين شمس، تربية نوعية عين شمس، تربية بنات عين شمس رياضة، تربية عين شمس رياض اطفال ، علوم عين شمس رياضة، علوم بنات عين شمس رياضة، تجارة انتساب موجه عين شمس".