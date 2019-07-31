كرَّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من النماذج الشبابية المتميزة، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الشباب السابع، الذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.

شمل التكريم، كلا من المهندسة زينب رمضان، أول مهندسة تعمل في مرحلة تسليم محطة الطاقة الشمسية، هيثم السيد صاحب مشروعة عربية "الحواديت"، مريم عادل عزب بطلة الفروسية الأولمبية الحاصلة على الميدالية الذهبية في الأولمبياد العالمية الخاص 2019، شريف العبد، ثاني مصري وصل قمة إيفرست، والدكتورة المعمارية ابتسام فريد.

كما كرم الرئيس البطل محمد كيلاني، أول مصري عربي أفريقي يقطع مسافة 100 كيلو متر من القاهرة للعين السخنة بطرف صناعي، طالبة البحث العلمي الحاصلة على الميدالية الفضية أولمبياد جينيس بأمريكا أوليفيا عادل جرجس.

وبدأ المؤتمر السابع للشباب بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساء الأمس، شهد خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا، لأهم ما جرى إنجازه في العاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".

وأعقبت الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، تلاها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية، وشهد مناقشات حول "التحول الرقمي، والتسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

وحضر المؤتمر، الذي تنتهي فعالياته، اليوم الأربعاء، عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي، لمناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عدة محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019 - 2020، وإصلاحات إدارية هادفة، لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.