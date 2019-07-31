قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه استقر في يقينه بأن مصر أمة لن ترضى بغير المجد بديلًا، موضحًا أن مصر واجهت وتواجه وستظل تواجه تحديات عظيمة بحكم موقعها الجغرافي وتاريخها الممتد عبر آلاف السنين.

وأضاف السيسي، خلال كلمته للشباب في حفل اختتام مؤتمر الشباب السابع في العاصمة الإدارية الجديدة: "شباب مصر السيدات والسادة، منذ أن توليت المسؤولية بتفويض منكم تمسكت بما تعلمته في مسيرتي المهنية والإنسانية سواء في الحارة المصرية الشعبية الأصيلة أو في المؤسسة العسكرية العريقة".

وتابع: "هذا عزز إيماني العميق بقدرة هذا الوطن غير المحدودة وثقتي المطلقة في إرادة شعبه القوية وعلى ذلك راهنت".

وبدأ المؤتمر السابع للشباب بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساء الأمس، شهد خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا، لأهم ما جرى إنجازه في العاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".

وأعقبت الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، تلاها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية، وشهد مناقشات حول "التحول الرقمي، والتسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

وحضر المؤتمر، الذي تنتهي فعالياته، اليوم الأربعاء، عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي، لمناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عدة محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019 - 2020، وإصلاحات إدارية هادفة، لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.