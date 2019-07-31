السيسي: الشعب تحمل إجراءات الإصلاح الاقتصادي.. وربحت الرهان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه راهن على الشعب المصري في تحمل إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وكان رهانه رابحًا، مضيفًا: "كان راهني رابحًا وإيماني صادقًا فلولا إرادة المصريين ما كنا لنعبر كل التحديات وما كان للإنجاز أن يتحقق".

وأضاف السيسي، خلال كلمه للشباب خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الشباب السابع الذي ينعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، أن المواطن المصري هو البطل الحقيقي في معركتنا المقدسة للبقاء والبناء، ويأتي في الطليعة شبابنا المتحمس الواعي الذي يتصدر المشهد الوطني.

وأوضح: "الشباب الوطني مقاتلًا يحمي الأرض والعرض، دارسًا يبحث عن العلم، وعاملًا يصنع لنا المجد ويبني المستقبل وفلاحًا يزرع سنابل الأمل ومبدعًا يثري النفوس والثقافة".

وبدأ المؤتمر السابع للشباب بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساء الأمس، شهد خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا، لأهم ما جرى إنجازه في العاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".

وأعقبت الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، تلاها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية، وشهد مناقشات حول "التحول الرقمي، والتسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

وحضر المؤتمر، الذي تنتهي فعالياته، اليوم الأربعاء، عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي؛ لمناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عدة محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019 - 2020، وإصلاحات إدارية هادفة؛ لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.