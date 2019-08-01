"المهرجان القومي للمسرح" يستحدث مسابقة للطفل.. وعبدالعزيز: بريق أمل

قال الفنان أحمد عبدالعزيز، رئيس المهرجان القومي للمسرح، إن إدارة المهرجان استحدثت مسابقة "مسرح الطفل"، في دورته الـ12، لتشجيع الطفل، ولفت النظر إلى أهمية أن يمارس الطفل العمل المسرحي.

أضاف عبدالعزيز، على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل المهرجان في دورته الـ12، أن "المسرح يعلم الأطفال الذائقة الجمالية، والموسيقى، والإحساس والرفاهية، ويكون ذلك القسم بمثابة بريق أمل لصناعة مهرجان متكامل لمسرح الطفل".

تقام الدورة الثانية عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري، في الفترة ما بين 17 و30 أغسطس، وتحمل اسم النجم الكبير "كرم مطاوع".

ويستهدف المهرجان عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر، من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر، ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وتشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق، وتحفيز الفرق المسرحية على تطويرعروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.