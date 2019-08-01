معلق اليد خالد خيري: تكريم السيسي لمنتخب الشباب أثبت أنه "أبو الرجالة"

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي منتخب شباب اليد بعد الإنجاز، الذي حققه بالحصول على برونزية بطولة العالم لكرة اليد، والتي أقيمت في إسبانيا بعد الفوز على البرتغال خلال مباراة تحديد المركز الثالث.

وشهد المؤتمر الوطني الدوري السابع للشباب، الذي يُقام في العاصمة الإدارية الجديدة، تواجد المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد الحاصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم الأخيرة.

وقال المعلق الرياضي خالد خيري، إن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنتخب كرة اليد للشباب لفتة عظيمة منه لأولاده، مشيرا إلى أنه بذلك يصبح "أبو الرجالة" الذين نجحوا وحققوا إنجازا في صمت دون أي ضجيج.

وأضاف خيري، لـ "الوطن"، "الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن تطوير منظومة الإعلام في إحدى جلسات مؤتمر الشباب، وأنا أرى أن على منظومة الإعلام المرئي يجب أن تهتم بالبطولات العالمية ليس فقط لكرة القدم، وأتمنى عرض الأمر على الرئيس والحكومة فحقوق بث بطولة العالم للشباب كانت تبلغ 35 ألف يورو فقط، وهذا مبلغ لا يقارن براتب المدرب الأجنبي الذي تولى قيادة المنتخب الأول لكرة القدم في بطولة كأس الأمم الأفريقية".

وتابع، "شباب اليد صنعوا ملحمة على مستوى أعمارهم وهم نوارة لمنتخب مصر الأول في بطولة العالم المقبلة وبالطبع سيكون من ضمنهم في هذا المنتخب".

وبدأ المؤتمر السابع للشباب بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساء الثلاثاء، شهد خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا، لأهم ما جرى إنجازه في العاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".

وأعقبت الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، تلاها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية، وشهد مناقشات حول "التحول الرقمي، والتسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

وحضر المؤتمر، الذي تنتهي فعالياته، أمس الأربعاء، عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي؛ لمناقشة عدد من القضايا الوطنية، والتي تشمل عدة محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019 - 2020، وإصلاحات إدارية هادفة؛ لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.