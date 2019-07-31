احتفى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنتخب مصر للشباب لكرة اليد، بعد تحقيق الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم، التي اقيمت في إسبانيا.

وقال السيسي، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الشباب السابع الذي يُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة: "ماكانش ممكن يفوتنا في اليوم ده أبدًا اننا نحتفل بيهم، هنحتفل أنهم موجودين معانا بالنجاح الكبير اللي تحقق بيهم، بحصولهم على المركز الثالث في العالم لكرة اليد للشباب، إن شاء الله هنستقبلهم في الرئاسة، وهنحتفل بيهم ونكرمهم بما يليق بيهم برضو".

ودعاهم الرئيس السيسي للحضور على منصة المؤتمر، وهو ما جرى بالفعل.

وبدأ المؤتمر السابع للشباب بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساء الأمس، شهد خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا، لأهم ما جرى إنجازه في العاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".

وأعقبت الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، تلاها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية، وشهد مناقشات حول "التحول الرقمي، والتسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

وحضر المؤتمر، الذي تنتهي فعالياته، اليوم الأربعاء، عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي؛ لمناقشة عدد من القضايا الوطنية، والتي تشمل عدة محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019 - 2020، وإصلاحات إدارية هادفة؛ لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.