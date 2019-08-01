منها تكريم شباب اليد.. 3 مفاجآت بالمؤتمر الوطني السابع للشباب

شهد اليوم الثاني والأخير من المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، أكثر من حدث غير متوقع لم يتم الإعلان عنه قبل بداية الفعاليات.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية أبرز المفاجآت التي شهدها المؤتمر:

الضوء الأخضر لتحويل بورسعيد لأول محافظة رقمية

من المفاجآت التي لم تكن متوقعة أو تم الإعلان عنها قبل بداية المؤتمر السابع للشباب إعطاء الضوء الأخضر لبداية التحول الرقمي لمحافظة بورسعيد، لتصبح أول محافظة رقمية على مستوى الجمهورية.

وأعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، على هامش المؤتمر الوطني السابع للشباب، الضوء الأخضر للدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإطلاق 18 خدمة من خدمات مصر الرقمية في التموين والتوثيق ونيابات الأسرة، والحالة الشخصية على المنصة الرقمية وعلى تطبيقات المحمول في محافظة بورسعيد.

بورسعيد كلمة السر.. نقطة الانطلاق من "التأمين الصحي" لـ"التحول الرقمي"

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنه في شهر أغسطس سيجري إطلاق خدمات متتالية ليصبح إجمالي عدد الخدمات المميكنة بنهاية العام الجاري في بورسعيد 174 خدمة حكومية، إضافة لمشروع التأمين الصحي القائم بذاته، حيث تطلق الخدمات على البوابة الإلكترونية والمحمول.

وقال السيسي: "ألف مبروك مقدما، ويالا اطلقوا إحنا جاهزين، ومستنيين اللي بعده".

الاحتفاء بمنتخب شباب اليد

لم يكن من المتوقع أن يكرّم الرئيس عبد الفتاح السيسي أبطال منتخب شباب اليد على هامش المؤتمر السابع للشباب، ولكن هذا ما حدث.

واحتفى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنتخب مصر للشباب لكرة اليد، بعد تحقيق الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم، التي أقيمت في إسبانيا.

استعدادا لتكريم "شباب اليد".. أعلام مصر تكسو جلسة ختام مؤتمر الشباب

وقال السيسي، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الشباب السابع الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة، "ماكانش ممكن يفوتنا في اليوم ده أبدا إننا نحتفل بيهم، هنحتفل أنهم موجودين معانا بالنجاح الكبير اللي تحقق بيهم، بحصولهم على المركز الثالث في العالم لكرة اليد للشباب، إن شاء الله هنستقبلهم في الرئاسة، وهنحتفل بيهم ونكرمهم بما يليق بيهم برضو".

المكرمين

كان من المتوقع أن يكرّم الرئيس في ختام المؤتمر أبطال فيلم "بطل كل يوم"، الذي عرض نماذج ناجحة من الشباب في الافتتاح، ولكن لم يكن من المتوقع أن يكرّم المطربة مريم النجدي، التي قدمت أوبريت غنائي مميز بعنوان "تحيا مصر" بصحبة الفنان الشاب محمد الشرنوبي، خلال الحفل الختامي.

الشباب الذين كرمهم الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت أيضا من مفاجآت المؤتمر، الذي اعتاد تكريم النماذج الناجحة، ولكن ظهرت وجوه جديدة هذه المرة، وهم المهندسة زينب رمضان، أول مهندسة تعمل في محطة طاقة شمسية، وهيثم السيد، صاحب مشروع عربية الحواديت، ومريم عادل عزب بطل الفروسية الأوليمبية، والمهندس شريف العبد، ثاني مصري يتسلق قمة جبل إيفرست، وابتسام فريد، الحاصلة على دكتوراه وتميز النساء في العمارة والإنشاء.

بالإضافة إلى محمد كيلاني، أول مصري عربي أفريقي يقطع مسافة 100 كيلومتر من القاهرة للعين السخنة بطرفين صناعيين، وأوليفيا جرجس، الحاصلة على ميدالية فضية في أوليمبياد 2017، ومنال مصطفى "دهب" تعمل على عربة كبدة صغيرة في حارة وتحلم بأن تصبح مذيعة، وفرح الديواني، أول مطربة عربية تحصل على جائزة أفضل مغنية أوبرا شابة من أوبرا باريس، وهديل ماجد، الحاصلة على العديد من الجوائز في الفن، ومريم كمال، فنانة متعددة المواهب.

تقدم علمي ومشاريع جديدة.. ماذا حقق المكرمون في مؤتمرات الشباب السابقة؟

فعاليات ثان أيام المؤتمر السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، انطلقت، أمس الأربعاء، وشهدت 3 جلسات عن "التحول الرقمي"، و"حياة كريمة" و"اسأل الرئيس"، حيث تطرقت إلى العديد من التحديات التي تواجهها الدولة، أبرزها تطوير العشوئيات والقضاء على الفقر.

والمؤتمر انتهت فعالياته، أمس الأربعاء، وتضمن حضور عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي، لمناقشة عدد من القضايا الوطنية، والتي تشمل عدة محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019 - 2020، وإصلاحات إدارية هادفة؛ لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.