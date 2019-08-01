القاهرة: أعمال حفر وراء وقوع انهيار جزئي لعقار في حدائق القبة

ذكرت محافظة القاهرة، أن جزءًا من منزل انهار في شارع الخليل إبراهيم من شارع مصر والسودان بحي الحدائق.

وقالت المحافظة، في بيان لها، قبل قليل، إنه تم إبلاغ الإسعاف والمطافئ والغاز وشركة الكهرباء وشركة المياه، وبالمتابعة مع الحي تبين وقوع انهيار في الجزء الخلفي من العقار رقم 13 شارع الخليل إبراهيم نتيجة أعمال حفر برخصة في العقار رقم 15 الخليل إبراهيم.

وتابعت المحافظة في بيانها، أن العقار رقم 13 يتكون من دور أرضي و3 أدوار، وهو عبارة عن حوائط حاملة وأسقف خرسانية ويوجد 3 أشخاص مصابين، تم نقلهم إلى مستشفى الزهراء الجامعي وتم التنبيه على رئيس الحي عمل الصلبات والتحفظات اللازمة لتامين سلامة المارة والعقارات المجاورة.

ووجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة، وتم التنسيق مع التضامن، لإيواء الأسر وجاري المتابعة.