شارك المهندس شريف عبدالفتاح، نائب رئيس شركة "شنايدر إلكتريك" في ثاني أيام المؤتمر الوطني السابع للشباب، حيث وجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لحرصه عقد تلك المؤتمرات، والتي تعد فرصة كبيرة جدا لتواصل وعرض الأفكار بين الشباب.

وأضاف عبدالفتاح، خلال جلسة المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، أن الشركة حريصة بشدة على المساهمة في المشروعات التي تخدم الدولة، من بينها التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي للوصول إلى القرى الأكثر احتياجا من خلال المبادرة الرئاسية لتقديم كل الخدمات المطلوبة وإنارة القرى.

وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات عن الشركة الفرنسية العالمية، وفقا لموقعها الرسمي:

- تأسست عام 1836 على يد الأخوين أوجین وأدولف شنايدر.

- وتعني باللغة الألمانية "خيّاط".

- في القرن التاسع عشر، استثمر الأخوان "شنايدر" في مسابك مدينة كروسو وأصبح لديهم دور ضخم في صناعة الصلب والآلات لاحقا، دخلت شركة Schneider & Cie.‎ سوق الكهرباء مع بداية ظهوره.

- نشأت الشركة أثناء الثورة الصناعية الأولى.

- على مدار 180 عام تقريبا، برزت الشركة بفضل التحمل والتفاني والخبرة والقوة المجمعة.

- في 1919، توسعت الشركة داخل ألمانيا وأوروبا الشرقية من خلال الاتحاد المالي والصناعي الأوروبي (EIFU).

- كما طورت الشركة التجهيزات والأنظمة والمراقبة مع الاستحواذ على Lexel وبتتبنى اسمها الحالي، في 1999.

- ومن 2010 حتى الأن، تعزز "شنايدر إلكتريك" مكانتها بشكل إضافي في مجال البرمجيات والطاقة الحيوية وتطبيقات الشبكة الذكية.

- شركتنا طوال تاريخها كان لها الفضل في تقديم طفرات تقنية وخيارات استراتيجية كثيرة.

- باتت إحدى الشركات الرائدة عالميا في مجال إدارة الطاقة والتحكم الآلي.

- لديها عدة مراكز للبحث والتطوير منها: "مركز التكنولوجيا العالمية في الهند ببنغالور، ومركز الكنولوجيا العالمية في المكسيك ببمونتيري، وسي أر دي سي في الصين بشنغهاي".

- تتواجد الشركة في مصر منذ نحو 32 عاما.

- لديها عدة مشاريع في مصر، منها توريد لوحة المفاتيح AIS على الجهدين المتوسط والمنخفض لمحطة توليد كهرباء غرب القاهرة ومحطة توليد كهرباء أسيوط (الوليدية)، كما أنها وقعت عقد شراكة مع الجامعات المصرية ونقابة المهندسين وقطاع التعليم الفني لتأهيل الكوادر بصورة جيدة ورفع قدراتهم لمواجهة تحديات سوق العمل، وتلبية متطلبات الدولة نحو التنمية المستدامة.

- سبق أن أكد المهندس وليد شتا، رئيس مجلس إدارة "شنايدر إليكتريك" في شمال شرق إفريقيا ودول الشرق العربي، خلال حواره مع الإعلامية آية الغرياني، ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "dmc"، أن قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، ساهما بطريقة رائعة في النهوض بجذب الاستثمارات الأجنبية في مصر.