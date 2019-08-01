عاجل.. مقتل قائد قوات الدعم والإسناد بعدن في انفجار معسكر الجلاء

قُتل العميد منير اليافعي، قائد قوات الدعم والإسناد في عدن، في الانفجار الثاني، الذي استهدف معسكر الجلاء في مدينة عدن جنوبي اليمن، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

ووقع انفجار ثانٍ في اليمن، استهدف معسكر الجلاء في مدينة عدن جنوبي اليمن، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى في الهجوم.

وقال مراسل سكاي نيوز عربية إن الهجوم على معسكر الجلاء جاء بصاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي على هذا الموقع.

وسقط 3 قتلى من عناصر الشرطة وأكثر من 20 جريحا بينهم مدنيون في الهجوم الانتحاري الأول بمدينة عدن باليمن.

واستهدف الهجوم الأول بسيارة مفخخة يقودها انتحاري مركز شرطة الشيخ عثمان في عدن.