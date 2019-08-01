سيطرت قوات الحماية المدنية في القليوبية، على حريق نشب في كابينة كهرباء عمومية ببلدة بلقس، التابعة لمدينة قليوب دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من اللواء أحمد العشماوي مدير إدارة الحماية المدنية في القليوبية، بنشوب حريق بكابينة كهرباء عمومية ببلدة بلقس التابعة لمركز قليوب.

وانتقل المقدم أحمد الشعراوي مدير منطقة الحماية المدنية في جنوب القليوبية، وجرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.