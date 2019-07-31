قال اللواء محمود عيسي مفوض محافظ جنوب سيناء للتخطيط والتنفيذ والمتابعة ورئيس لجنة دراسة حالات المتضررين من الحريق، الذي اندلع بمنطقة السوق القديم بشرم الشيخ في نهاية مايو من العام الجاري، أن اللجنة قامت بدراسة فنية ومالية واجتماعية للوقوف على قيمة الخسائر وحصر أعداد المتضررين.

وأوضح أن اللجنة حددت قيمة الخسائر بـ6 ملايين و656 ألف جنيه بينما بلغ عدد المتضررين 46 متضررا، مشيرا إلى أنه جرى صرف تعويضات لهم بقيمة 4 ملايين و245 ألف جنيه بينهم 2.5 مليون مساعدة من محافظة جنوب سيناء ومليون و530 ألف مساعدة من وزارة التضامن الاجتماعي 215 ألف جنيه مساهمة من جمعية تنمية وتطوير السوق القديم.

وأعلن عيسى، أنه قد تم صرف المساعدات بنسبة 63.78% من قيمة تقدير اللجنة للخسائر، لافتا إلى أن اللواء خالد فودة سيبذل مساعى خلال الفترة المقبلة لتوفير المبلغ المتبقي من المساعدات.

وأكد أنه جرى الانتهاء من تطوير وصيانة 33 محل وجرى تسليم 16 محلا لذويهم كمرحلة أولى، وجار الانتهاء من صيانة وتطوير باقي المحلات.