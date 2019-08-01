سعر الدولار اليوم

تقدم "الوطن" سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 1 أغسطس الحالي، في مجموعة من البنوك الحكومية والخاصة، كالتالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

سجل سعر الدولار في بنك المشرق نحو 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

سجل سعر الدولار في بنك بلوم نحو 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.