قال الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد في جامعة حلوان، إنّ مؤسسات الدولة تبذل جهدا كبيرا لإنجاح مبادرة حياة كريمة في المحافظات، كما أنّ هناك دور كبير على منظمات المجتمع المدني والأحزاب في دعم المبادرة، لتحقق المنشود منها.

وأضاف سليمان خلال مدخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" أنّ المبادرة التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تساعد بشكل كبير في توفير الخدمات المختلفة والرئيسية للقرى الأكثر احتياجا، ضمن برامج الحماية الاجتماعية.

وتابع أستاذ الاقتصاد في جامعة حلوان أنّ المبادرة التي وصلت إلى مواطني الريف لتحسين أوضاعهم المعيشية، وأنّ هذا العمل يحتاج إلى تكاتف وتنسيق كبير مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين، ومؤسسات المجتمع المدني، بحيث يكون هناك رؤية بتغير وجه القرى المستهدفة بالكامل وتحسين المنازل والبنية التحتية وتوفير الخدمات وفرص العمل للمواطنين هناك.

ولفت سليمان إلى أنّ المبادرة يبذل فيها الكثير من الجهد لتحديد الفئات المستهدفة بالرعاية وتقسيم القرى بحسب معايير الفقر، لاستهداف القرى الأكثر احتياجا.