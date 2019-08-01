قررت النيابة العامة في السويس، حبس 4 أشخاص أعضاء في تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد ضبطهم بحوزتهم أكثر من 30 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية وجّهت ضربة أمنية جديدة ضد العناصر الإجرامية من المتاجرين بالمواد المخدرة، وتمكنت قوة تابعة للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من ضبط 5 أشخاص حال استقلالهم سيارة ملاكي في دائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزتهم 317 طربة من مخدر الحشيش وزنت 31.700 كيلو جران، و5 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتكوينهم تشكيل عصابي يتزعمه عنصر إجرامي "سبق ضبطه في قضية مخدرات"، واتخذت الإجراءات القانونية.

وبعرض المتهمين على النيابة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، ونقل المتهمين لقسم شرطة الجناين بعد صدور قرر حبسهم.