تسجيل الدخول
مصر تستقبل

أحدث الأخبار

3 سنوات من الثأر و6 ضحايا.. تفاصيل قتل شاب بالرصاص أمام جامعة القاهرة

3 سنوات من الثأر و6 ضحايا.. تفاصيل قتل شاب بالرصاص أمام جامعة القاهرة

رئيس القنوات الإقليمية تنعى رئيس القناة الثالثة الأسبق: حزني شديد

رئيس القنوات الإقليمية تنعى رئيس القناة الثالثة الأسبق: حزني شديد

تداول 344 شاحنة و241 سيارة بموانئ البحر الأحمر

تداول 344 شاحنة و241 سيارة بموانئ البحر الأحمر

مذكرة تفاهم بين جامعتي أسيوط وسبأ اليمنية لتعزيز التعاون الأكاديمي

مذكرة تفاهم بين جامعتي أسيوط وسبأ اليمنية لتعزيز التعاون الأكاديمي

مساعد نائب رئيس "المجتمعات العمرانية" يزور مدينة المنيا الجديدة

مساعد نائب رئيس "المجتمعات العمرانية" يزور مدينة المنيا الجديدة

فحص 237 ألفا و476 سيدة ضمن "دعم صحة المرأة" بالبحيرة

فحص 237 ألفا و476 سيدة ضمن "دعم صحة المرأة" بالبحيرة

اختيارات الوطن

فرح الديباني تتحدث لـ"الوطن" عن كواليس مشاركتها في فيلم مؤتمر الشباب

فرح الديباني تتحدث لـ"الوطن" عن كواليس مشاركتها في فيلم مؤتمر الشباب

ما تيجي نخرج.. "الطنبورة" على مسرح الضمة و"أم كلثوم" في الساقية

ما تيجي نخرج.. "الطنبورة" على مسرح الضمة و"أم كلثوم" في الساقية

ملابس العيد مجاناً لفقراء "المطرية": اختار اللى يناسبك

ملابس العيد مجاناً لفقراء "المطرية": اختار اللى يناسبك

أطفال فى مهمة عمل: اللعب ممنوع.. والمكسب لـ"بابا ومام"

أطفال فى مهمة عمل: اللعب ممنوع.. والمكسب لـ"بابا ومام"

بعد انتقاده للمجاملة.. مواقف رفض فيها السيسي "الواسطة"

بعد انتقاده للمجاملة.. مواقف رفض فيها السيسي "الواسطة"

مؤتمراتهم صنعت بروتوكولا خاصا.. الشباب بجوار الرئيس والوزراء وفي أول الصفوف

مؤتمراتهم صنعت بروتوكولا خاصا.. الشباب بجوار الرئيس والوزراء وفي أول الصفوف

الأكثر قراءة

عاجل