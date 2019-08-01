شهد مؤتمر الشباب السابع الذي استضافته العاصمة الإدارية الجديدة، عرض فيلم وثائقي عن مبادرة "حياة كريمة"، وثقت جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي والمواطنين في المبادرة.

وكشف مهند دياب مخرج فيلم "حياة كريمة"، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية مها بهنساوي، في برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة ten، عن تفاصيل إخراج الفيلم الذي تناول المبادرة التي انطلقت في يناير الماضي، وتفاعلت على أرض الواقع خلال الـ6 أشهر الماضية، موضحًا أنّ الأبطال الرئيسين بها هي الجامعات الأهلية ووزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف مخرج "حياة كريمة" أنّ الجامعات الأهلية نزلت بالفعل بأرض الواقع للتعامل مع الناس، وكانت تلك هي المرة الأولى التي تجمع خلالها 20 جامعة أهلية على إطلاق مبادرة واحدة في مختلف المجالات، من تنمية عمرانية، وتحسين دخل ومسكن الفرد، وإقامة مشاريع تنموية صغيرة.

واستكمل دياب: "من هنا ابتديت أفكر أعرض في الوزارة إننا نوثق الإنجازات اللي على أرض الواقع الفترة اللي فاتت، تواصلت مع الجمعيات الأهلية عشان أعرف وصلنا لحد فين".

وتابع مخرج "حياة كريمة": "المختلف في الفيلم هو الوصول لأول مرة للقرى الأكثر فقرًا (المعدومة) والتعامل مع سكانها، خريطة الفقر هي التي أوضحت أماكن تلك القرى التي لا يصل لها أي نوع من أنواع الخدمات".

وقال دياب إنّ مدة تصوير الفيلم استغرقت 3 أيام، في 3 محافظات بقرى الصعيد إلى جانب محافظة القليوبية، موضحًا: "كنا بندخل بيوت الناس ونشوف احتياجاتهم إيه، ومدى رضاهم عن الخدمات اللي اتقدمت إيه؟".

وأضاف مخرج "حياة كريمة" أنّ أعمال تسقيف المنازل كانت جارية في أثناء التصوير، وكذلك تسليم المنازل التي تم تسقيفها لأصحابها، موضحًا أنّ تجهيز البيوت كان على أكمل وجه من جانب الفرش والتصميمات.