قبل أن يعود جيمس وان إلى عالم أتلانتس في الجزء الثاني من فيلم "Aquaman"، يخوض تجربة سينمائية جديدة حيث يتابع العمل على فيلم رعب جديد، من إنتاج شركة "نيو لاين سينما"، وذلك وفقا لخبر نشره موقع مجلة "فارايتي".

سبق وتعاون "وان" مع شركة "نيو لاين سينما" في عدد من الأفلام منها "The Conjuring" بأجزاءه، ويعمل فى الوقت الحالي على القصة مع إنجريد بيسو، تتمثل الخطة في قيام "وان" بتصوير الفيلم في الخريف في لوس أنجلوس ثم الانتقال للعمل على الجزء الثاني من "Aquaman" في عام 2020. حقق فيلم "Aquaman" إيرادات تجاوزت المليار دولار في جميع أنحاء العالم، لكن"وان" مميزا في هذا النوع من الرعب بدءًا من سلسلة أفلام "Saw"، ثم سلسلة أفلام "The Conjuring"، وأشارت مصادر لـ "فارايتي"، إن المخرج يريد تقديم شيئا يناسب هذا القالب قبل العودة إلى عالم "Aquaman".