أحال المهندس هشام عابدين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية فى البحيرة، اليوم، 9 من هيئة التمريض بمستشفى الرحمانية المركزي، للتحقيق لتخلفهم عن الموعد المقرر لتوقيع الحضور خلال فترة النوباتجية المكلفين بها.

كانت إدارة الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية بالرحمانية، شنت حملة مفاجئة على المستشفى المركزي، للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، ومتابعة الانضباط الإدارى للعاملين.

وتابعت الحملة سير العمل داخل مستشفى الرحمانية، وأسفرت الحملة عن تحويل 9 من هيئة التمريض للتحقيق لتخلفهم عن الموعد المقرر لتوقيع الحضور خلال فترة النوباتجية المكلفين بها.