أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ضرورة تضافر كافة الجهود لإنجاح مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، "دعم صحة المرأة المصرية"، على أرض المحافظة وتفعيل دور الرائدات الريفيات وتكثيف جهود التوعية لحث المرأة البحراوية على ضرورة الإقبال والمشارك في إجراء الفحوصات والكشوفات اللازمة لضمان صحة المرأة.

وفي هذا الصدد، وفي إطار متابعة فعاليات المبادرة بمدن ومراكز المحافظة، قال الدكتور يسري بيومي، وكيل وزارة الصحة، إن محافظة البحيرة، حققت حتى الآن مركزاً متقدماً على مستوى محافظات المرحلة الأولى التسع، حيث جاءت المحافظة فى الترتيب الثانى حتى الآن فى توقيع الفحوصات، وبلغ إجمالي حالات السيدات اللاتى قمن بتوقيع الكشف والتسجيل الإلكتروني 17 ألفا و860 سيدة، بعد محافظة القليوبية التي جاءت فى المرتبة الأولى وحققت 21 ألفا و177سيدة.