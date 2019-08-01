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انطلاق مؤتمر تمكين ذوي الإعاقة ببنها تحت شعار "مصر والسعودية شعب واحد"

انطلاق مؤتمر تمكين ذوي الإعاقة ببنها تحت شعار "مصر والسعودية شعب واحد"

مجلس جامعة الأزهر يشكر السيسي والقوات المسلحة لسرعة إنهاء كوبري المشاة

مجلس جامعة الأزهر يشكر السيسي والقوات المسلحة لسرعة إنهاء كوبري المشاة

طلاب "المعادلة" يقبلون على معامل التنسيق: "الموظفين بيعاملونا وحش"

طلاب "المعادلة" يقبلون على معامل التنسيق: "الموظفين بيعاملونا وحش"

أستاذ إدارة: "التنافسية العالمية" أشاد بالبنية التحتية في مصر

أستاذ إدارة: "التنافسية العالمية" أشاد بالبنية التحتية في مصر

إعدام بقرة مصابة بـ"السل" في حملة لضبط أسواق اللحوم قبل العيد بملوي

إعدام بقرة مصابة بـ"السل" في حملة لضبط أسواق اللحوم قبل العيد بملوي

تعرف على محاذير الحج التي حددتها الأوقاف للأئمة المرافقين للبعثة

تعرف على محاذير الحج التي حددتها الأوقاف للأئمة المرافقين للبعثة

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3 سنوات من الثأر و6 ضحايا.. تفاصيل قتل شاب بالرصاص أمام جامعة القاهرة

3 سنوات من الثأر و6 ضحايا.. تفاصيل قتل شاب بالرصاص أمام جامعة القاهرة

فرح الديباني تتحدث لـ"الوطن" عن كواليس مشاركتها في فيلم مؤتمر الشباب

فرح الديباني تتحدث لـ"الوطن" عن كواليس مشاركتها في فيلم مؤتمر الشباب

ما تيجي نخرج.. "الطنبورة" على مسرح الضمة و"أم كلثوم" في الساقية

ما تيجي نخرج.. "الطنبورة" على مسرح الضمة و"أم كلثوم" في الساقية

ملابس العيد مجاناً لفقراء "المطرية": اختار اللى يناسبك

ملابس العيد مجاناً لفقراء "المطرية": اختار اللى يناسبك

أطفال فى مهمة عمل: اللعب ممنوع.. والمكسب لـ"بابا ومام"

أطفال فى مهمة عمل: اللعب ممنوع.. والمكسب لـ"بابا ومام"

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بعد انتقاده للمجاملة.. مواقف رفض فيها السيسي "الواسطة"

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