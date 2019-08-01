قال اللواء محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان، إنّ عقد مؤتمر الشباب الوطني السابع له أهمية ودلالات وحكمة، إذ يعد منصة لبناء حوار جاد بين الشباب والقيادة السياسية.

وأضاف الشهاوي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية المصرية، أنّ انعقاد المؤتمر السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة للمرة الأولى له دلالة، بأنّ الحلم تحول لحقيقة وواقع، وأصبح لدينا عاصمة جديدة تنتمي للجيل الحاضر، وهي من المدن الذكية التي تأسست خلال فترة قياسية.

وتابع مستشار كلية القادة والأركان أنّ الشباب أعربوا عن فخرهم الكبير بأحلامهم وطموحاتهم التي تحققت على أرض الواقع، كما أنّ المؤتمر أعطى رسالة بتحفيزهم على العمل والإنجاز، والبعد الآخر للمؤتمر هو تأكيد الدور الريادي لمصر في القارة السمراء، من خلال الاحتفال بتخرج الدفعة الأولى من الشباب الأفارقة للبرنامج الرئاسي، 100 شاب من 9 دول أفريقية.

ولفت الشهاوي إلى أنّ مبادرة التحول الرقمي ستدفع الدولة للأمام، خاصة أنّ الذكاء الاصطناعي أصبح أساسيا في الدول المتقدمة، وأنّ مصر بدأت التحول الرقمي لتسهيل حياة المواطنين، خاصة أنّ الأمر يواكب التكنولوجيا العالمية، وذلك لتحقيق الشمول المالي وليصبح الاقتصاد الموازي داخل الدولة، كما أنّ مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقت في يناير 2019، جاءت لتحسين جودة حياة المواطنين في 227 قرية، ما يصب في استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، وتوفير حياة كريمة له.