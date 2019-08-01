وجّه الحرس الثوري الإيراني تهديدا وإنذارا مباشرا للولايات المتحدة الأمريكية، بأنّه في حال ارتكبت أي خطأ ضد إيران ستكون في مواجهة قوات المقاومة في كل المنطقة، وذلك حسب ما أفادت "روسيا اليوم".

واعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الخميس، أنّ الولايات المتحدة لا يمكنها التفاوض مع إيران، فيما هي تفرض العقوبات على وزير خارجيتها، موضحا أنّ طريق المفاوضات مع إيران يمر عبر وزارة الخارجية الإيرانية ووزيرها محمد جواد ظريف.

وقال روحاني إنّ فرض واشنطن عقوبات على وزير الخارجية "عمل صبياني"، ويؤكد عجزها عن مواجهة إيران، مشددا على أنّ العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ضد طهران ستندم عليها وهي لن تحقق أي عائد.

وأضاف الرئيس الإيراني أنّ أمريكا تدعو للمفاوضات بينما تفرض عقوبات على وزير الخارجية وهذا أمر بعيد عن الحكمة، معتبرا أنّ "أركان البيت الأبيض ترتعد من لقاءات ظريف الصحفية.