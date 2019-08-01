قال اللواء عاصم علي جابر ممثل وزارة الداخلية، إنّ الوزارة اتخذت عدد من الإجراءات للتيسير على الحجاج المصريين والتخفيف عنهم، استكمالا للجهود التي بذلتها البعثة المصرية التي أثنت عليها السعودية العام الماضي.

وأضاف جابر خلال كلمته في اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب المنعقد الآن، لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لموسم الحج: "هدفنا أن يكون المواطن المصري في الحج موجود بكرامة وشموخ مصر، فحجاج مصر مسؤولون منّا ونعمل على راحتهم، فالدولة ومن داخلها وزارة الداخلية تحفظ الأمن داخل مصر، وتحفظ كرامة المواطن خارج مصر".

ونوه جابر بأنّ الوزارة أجرت الكشف الطبي على الحجاج المصريين لتحديد نوعية الأدوية التي يحتاجونها معهم، في أثناء تأدية الفريضة، كما يتم التنسيق بشكل سريع حال وفاة أحد الحجاج، إذ يستخرج ضباط البعثة شهادات الوفاة ويتم التنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء إجراءات الدفن.

وعن التأمين على الحجاج في حالات الوفاة والعجز، أوضح جابر أنّه تم التعاقد مع شركة مصر للتأمين، مقابل دفع الحاج 124 جنيها بدلا من 119 جنيها بزيادة قدرها 5 جنيهات، ليحصل ورثة الحاج على 85 ألف جنيه بدلا من 75 ألف جنيه في حالة الوفاة.