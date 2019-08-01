أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه جارٍ إنشاء وتطوير (12) مدرسة بمركز أبوحماد توفر 154 فصلًا دراسيًا جديدًا، بتكلفة إجمالية تقدربـ 72 مليون و874 ألف جنيه.

شدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية بالتنفيذ، والإلتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال ودخولها الخدمة، مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة، ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ.

ومن جانبه صرح المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، أنه جارٍ تنفيذ أعمال إنشاء جديدة، وإحلال كلي وجزئي وتوسعة لـ12 مدرسة بنطاق مركز أبوحماد مقسمة إلى 8 مدارس، والتي توفر 106 فصلا جديدا وهم: مدرسة البوز الإعدادية، مدرسة عزبة أبولطفي للتعليم الأساسي، مدرسة الحرية للتعليم الأساسي، مدرسة صلاح عبدالله الشافعي للتعليم الأساسي، مدرسة عمريط للتعليم الأساسي، مدرسة كفر العزازي الثانوية، مدرسة منشأة المسيد للتعليم الأساسي، مدرسة محمد عبدالسميع للتعليم الأساسي، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال توسع لـ 3 مدارس بعدد 36 فصل جديد وهم: مدرسة السيد رزق للتعليم الأساسي، ومدرسة أبوزهران الابتدائية المشتركة، ومدرسة الشيخ ذكري للتعليم الأساسي، فضلا عن أعمال إحلال كلي لمدرسة الشهيد محمد قطب دياب رقم1 الإبتدائية.