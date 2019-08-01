هنأ القس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية بعيد الأضحى المبارك، على رأس وفدٍ من قيادات الطائفة الإنجيلية، حضر اليوم بمقر دار الإفتاء.

وقال زكي، خلال اللقاء، إن دار الإفتاء تمثل نموذجًا واقعيًّا لحقيقة الاعتدال والحفاظ على اللُحمة الوطنية، مضيفًا "نعتز بالعلاقة القوية مع مفتي الديار المصرية".

وأعرب المفتي، عن سعادته وتقديره الكبير بتهنئة الطائفة الإنجيلية بعيد الأضحى، مشيرًا إلى أن تهنئة المصريين وتشاركهم بمحبة تعكس قوة الوحدة وتعبر عن المشاعر الحقيقية التي تستطيع أن تعبر بنا جميعًا فوق أي تحديات.