أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي حاجته لشغل وظائف شاغرة للعمل بفروع البنك في مصر تتمثل في:

IT Service Desk Team Leader

ويشترط الحصول على بكالوريوس في علوم الحاسب، وخبرة أكثر من 7 سنوات في مجال العمل، ويمكن التقديم للوظيفة من هنــــــــــــــــا.

Trade operations Officer-Senior Processor –Processor //LCs

ويشترط الحصول على درجة جامعية مناسبة لطبيعة العمل، والخبرة أكثر من 3 سنوات في مجال العمل، والقدرة على العمل تحت ضغط، ويمكن التقدم للوظيفة من هنــــــــــــا.

Trade Ops Assistant Manager /Team Leader-LC's

ويشترط الحصول على درجة جامعية مناسبة لطبيعة العمل، والخبرة من 5 إلى 7 سنوات، والقدرة على العمل تحت ضغط، ويمكن التقدم للوظيفة من هنــــــــــــا.

Sales Agent - Officer

ويشترط الحصول على درجة جامعية مناسبة لطبيعة العمل، وإجادة مهارات التواصل، والقدرة على العمل تحت ضغط، ويمكن التقدم للوظيفة من هنــــــــــا.