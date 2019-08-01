أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي حاجته لشغل وظائف شاغرة للعمل بفروع البنك في مصر تتمثل في:
IT Service Desk Team Leader
ويشترط الحصول على بكالوريوس في علوم الحاسب، وخبرة أكثر من 7 سنوات في مجال العمل، ويمكن التقديم للوظيفة من هنــــــــــــــــا.
Trade operations Officer-Senior Processor –Processor //LCs
ويشترط الحصول على درجة جامعية مناسبة لطبيعة العمل، والخبرة أكثر من 3 سنوات في مجال العمل، والقدرة على العمل تحت ضغط، ويمكن التقدم للوظيفة من هنــــــــــــا.
Trade Ops Assistant Manager /Team Leader-LC's
ويشترط الحصول على درجة جامعية مناسبة لطبيعة العمل، والخبرة من 5 إلى 7 سنوات، والقدرة على العمل تحت ضغط، ويمكن التقدم للوظيفة من هنــــــــــــا.
Sales Agent - Officer
ويشترط الحصول على درجة جامعية مناسبة لطبيعة العمل، وإجادة مهارات التواصل، والقدرة على العمل تحت ضغط، ويمكن التقدم للوظيفة من هنــــــــــا.