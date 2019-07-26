تقدم وزير الشباب والرياضة، اليوم، ماراثون للجري، بحضور الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، بمشاركة 4000 شاب وفتاة، ضمن فعاليات الجولة السادسة ببرنامج "وجهة مصر 2030" بمحافظة القليوبية، والذي تنظمة وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة العامة للسياحة الرياضية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الالمانية للتعاون الإنمائي خلال الفترة من (25-27) يوليو الجاري.

الوزير: نحشد الشباب لمواجهة التحديات التنموية

قال وزير الشباب والرياضة أن الهدف من الماراثون هو حشد الشباب لمواجهة التحديات التنموية من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية والموسيقية ومبادرات بناء القدرات من خلال أنشطة تمتد على مدار 3 أيام بمحافظة القليوبية ضمن فعاليات برنامج "وجهة مصر 2030".

أكد "صبحي" أن الشباب هم العامل الرئيسي لتقدم المجتمع وتطوره على جميع الأصعدة الاجتماعية، والسياسية، والثقافية، والاقتصادية، والفكرية، مشيرًا إلى أهمية إقامة وتنظيم الماراثونات والمسابقات الرياضية المختلفة لتوجيه طاقات الشباب والاهتمام بمواهبهم وميولهم بإعتبارهم الطاقة الفعالة في المجتمع.

مرزوق: القيادة السياسية ترسخ لمفهوم "الرياضة أسلوب حياة"

وقال الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية ان الدولة تسعي لاستخدام الرياضة لتغيير أسلوب الحياة، بالإضافة إلى تغيير مفاهيم الشباب والنشء نحو الأفضل في كافة مناحي الحياة، في إطار استراتيجية القيادة السياسية في استخدام الرياضة أسلوب حياة.

وحضر الماراثون جيرمان حداد، نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر؛ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، والدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، والإعلامي عصام يوسف، أحمد عبد الخالق مدير عام السياحة الرياضية.

وبدأ الماراثون من أمام ستاد بنها الرياضي ثم التحرك مرورا بشارع الأهرام ثم التأمين الصحي ثم دار الطب والعودة في اتجاه الاستاد مرورا بكلية العلوم، وصولا إلى نقطة النهاية "الاستاد مرة أخرى".

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنظم جولات مبادرة " وجهة مصر 2030" في سياق " اليوم العالمي للسكان " الذكرى الخامسة والعشرين للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية ( ICPD) والتى تستهدف زيادة وعي الشباب بقضايا السكان ، وخاصة الزيادة السكانية ، وتنظيم الأسرة ،والتي تتضمن أنشطة شهرية في مختلف محافظات مصر تمتد على ثلاثة أيام للتوعية حول مختلف القضايا التنموية وتعزيز السياحة داخل المحافظات المصرية.