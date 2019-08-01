أشاد المهندس أحمد صبري، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتوصيات المؤتمر الوطني السابع للشباب، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي انتهت فعالياته أمس، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد صبري، في بيان صادر عن حزب مستقبل وطن اليوم، أن التوصيات جاءت تأكيدا على رغبة الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكين الشباب في كافة المجالات.

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن استمرار حالة الحوار بين نموذج محاكاة الدولة المصرية وشباب الأحزاب والسياسيين وشباب الجامعات والباحثين والحكومة المصرية، إنجاز كبير للشباب ومكتسب هام لمؤتمر الشباب وضمان لوجود قناة اتصال تعبر عن رؤية وبرامج الشباب والقوى السياسية.