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تجديد حبس المتهمين بخطف واحتجاز شاب وإجباره على ارتداء قميص نوم

تجديد حبس المتهمين بخطف واحتجاز شاب وإجباره على ارتداء قميص نوم

التعليم: عقد اختبارات الإعادة للقبول بمدارس المتفوقين 4 أغسطس

التعليم: عقد اختبارات الإعادة للقبول بمدارس المتفوقين 4 أغسطس

إكرام الشبراوي وكيلا لكلية الطب بجامعة بني سويف

إكرام الشبراوي وكيلا لكلية الطب بجامعة بني سويف

مصر تتسلم رئاسة لجنة "الصحة ومكافحة المخدرات" بالاتحاد الأفريقي

مصر تتسلم رئاسة لجنة "الصحة ومكافحة المخدرات" بالاتحاد الأفريقي

مكتب شؤون الحجاج: ضيوف الرحمن في استقرار.. ونحن على تواصل معهم

مكتب شؤون الحجاج: ضيوف الرحمن في استقرار.. ونحن على تواصل معهم

قصر ثقافة شرم الشيخ يحتفل بذكرى ثورة يوليو

قصر ثقافة شرم الشيخ يحتفل بذكرى ثورة يوليو

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