تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الأربعاء 31 يوليو، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة يختتم فعالياته

يختتم المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي أعماله تحت شعار (أبدع انطلق) بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور 1500 مدعو يمثلون كل فئات الشباب المصري، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الدولة والأعمال وسفراء دول الاتحاد الأفريقي وممثلين لمؤسسات كبرى ومنظمات دولية.

دار الإفتاء المصرية تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن نتائج المؤشر العالمي للفتوى

تعقد دار الإفتاء المصرية مؤتمرا صحفيا للإعلان عن نتائج المؤشر العالمي للفتوى (GFI) للنصف الأول من العام 2019 وذلك في تمام الساعة 11 صباحا، وذلك بمقر دار الإفتاء المصرية.

مكتب التنسيق يبدأ المرحلة الثانية في تلقي رغبات الطلاب

يبدأ مكتب التنسيق في تلقي رغبات طلاب المرحلة الثانية لتنسيق القبول للجامعات.

ختام ليالي العرض المسرحي "ولاد البلد" على خشبة مسرح قصر ثقافة سوهاج

يختتم أبطال العرض المسرحي (ولاد البلد) ليالي عرضها على خشبة مسرح قصر ثقافة سوهاج، في الثامنة والنصف مساء، ضمن خطة تجوال مسرح المواجهة التابع للبيت الفني للمسرح.

حفل توقيع ومناقشة رواية "في مدن الغبار"

تنظم دار العين للنشر، حفل توقيع ومناقشة رواية (في مدن الغبار) للكاتبة أمل رضوان، في السابعة مساء ؛ يناقش الرواية الناقدة لنا عبدالرحمن والكاتب الصحفي أسامة الرحيمي، وتدير المناقشة الدكتورة فاطمة البودي، مدير عام دار العين.

المركز القومي للسينما يفتتح نادي سينما الفيلم التسجيلي بأتيليه سامي حلمي بالإسكندرية

يفتتح المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل، نادي سينما الفيلم التسجيلي بأتيليه سامي حلمي بالإسكندرية، في السادسة والنصف مساء، حيث يقدم عرض فيلم "يأتون من بعيد" للمخرجة أمل رمسيس.

دار نهضة مصر تنظم ندوة للأديب الكبير يعقوب الشاروني

تنظم دار نهضة مصر ندوة للأديب الكبير يعقوب الشاروني، تحت عنوان "كتب أطفال تغير العالم" بعد اختيار روايته "ليلة النار" كأحد أفضل ست روايات للأطفال على مستوى العالم تقام الندوة في الخامسة مساء بمكتبة مصر العامة بالدقي، وتتضمن مناقشة للرواية وتحليلها من قبل الناقد والأكاديمي الدكتور شريف الجيار، والكاتب والناقد محمد ناصف، والناقدة نجلاء علام والكاتبة نشوى الحوفي.

إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري تعقد مؤتمرا صحفيا

تعقد إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز مؤتمرا صحفيا في السادسة مساء بالمجلس الأعلى للثقافة، لإعلان تفاصيل الدورة الثانية عشرة.

مجلس إدارة نادى الزمالك يعقد مؤتمرا صحفيا

يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك مؤتمرا صحفيا في الحادية عشرة صباحا للإعلان عن الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها وضمها لصفوف الفريق لدعمه، استعدادا للموسم المقبل واستكمال مشوار المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

مباريات الفرق الإنجليزية استعدادا للمواسم المقبلة

تقام مباراة كرة القدم بين ليفربول وليون في السابعة مساء، وتقام مباراة كرة القدم بين ودية انجيه وأرسنال في السابعة والنصف مساء في إطار المباريات الودية استعدادا للموسم المقبل.