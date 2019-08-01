قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن مديرية الزراعة تمكنت على مدار شهر يوليو من رفع وإزالة 703 حالات تعد على الأرض الزراعية بمساحة 29 فدانا و19 قيراطا و15 سهما، وذلك خلال عدد من حملات الإزالة التي نظمتها المديرية على مستوى مراكز المنيا بهدف التصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل زمام المحافظة.

وأوضح الدكتور أبو الخير مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن إزالة 49 حالة بمركز سمالوط بمساحة فدان و19 قيراطا، و213 حالة بمركز ملوى بمساحة 9 أفدنة و12 قيراط و20 سهم، و22 حالة بمركز المنيا بمساحة 11 قيراطا و5 أسهم، و57 حالة بمركز أبوقرقاص بمساحة 6 أفدنة و19 قيراطا و13 سهما، و83 حالة بمركز ديرمواس بمساحة فدانين و16 قيراطا و23 سهما، و62 حالة بمركز بني مزار بمساحة فدان و22 قيراطا و11 سهما، و8 حالات بمركز العدوة بمساحة 7 قراريط، و13 حالة بمركز مغاغة بمساحة 9 قراريط و20 سهم، و4 حالات بمركز مطاي بمساحة قيراط و20 سهم، بالإضافة إلى 192 حالة إصلاح زراعي بمساحة 5 أفدنة و18 قيراط و23 سهما.