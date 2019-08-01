التعليم: عقد اختبارات الإعادة للقبول بمدارس المتفوقين 4 أغسطس

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد اختبارات القبول لمدارس المتفوقين بعين شمس ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للمرة الثانية يوم الأحد 4 أغسطس 2019، استجابة لأولياء الأمور وحرصًا على مصلحة الطلاب.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن القرار جاء حرصًا على مصلحة الطلاب واستجابة لشكاوى بعض أولياء الأمور من أنهم لم يطلعوا على إعلان تاريخ امتحان الإعادة نظرًا لضيق الوقت، ما أدى لعدم قدرة الطلبة على أداء الاختبارات والتي تم عقدها في الفترة من 29 إلى 30 يوليو 2019.

وتعقد اختبارات القبول لمدارس المتفوقين بعين شمس ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM بالمركز الرئيسي للتطوير التكنولوجي التابع لكل مديرية تعليمية.