"مصر للطيران" تستضيف الاجتماع 179 للجنة التنفيذية لـ"الأفرا"

استضافت الشركة الوطنية مصر للطيران، اجتماع اللجنة التنفيذية رقم 179 لاتحاد شركات الطيران الأفريقية "الأفرا" بالقاهرة، برئاسة الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وذلك بمشاركة الأعضاء من رؤساء مجالس إدارات شركات الطيران الأفريقية "الخطوط الموريتانية، الخطوط التونسية، الملكية المغربية، طيران الكونغو، اير موريشيوس، اير ناميبيا، الخطوط الكينية".

وقال الطيار أحمد عادل إنه خلال الاجتماع قد تم مناقشة بعض الموضوعات المختلفة من بينها اللوائح والقوانين المنظمة للأفرا، وأيضا أخر تطورات المشاريع المشتركة لشركات الطيران الأعضاء بالأفرا فيما يخص مشروع الشراء المشترك للوقود، الخدمات الارضية، الشحن الجوي، تخطيط الشبكات، السياسات الجوية واعمال فريق عمل لجنة الحوكمة المعنية برفع تقارير جميع أعمال الاتحاد للجنة التنفيذية.

وناقش الاجتماع بعض المشاريع المقترحة، مثل إنشاء نظام توزيع جديد خاص بشركات الطيران الأفريقية، والتعاون مع أكاديمية سنغافورة للنقل الجوي لبناء القدرات وتقديم منح دراسية ودورات تدريبية لشركات الطيران الاعضاء بالأفرا وكذلك مناقشة اتفاقية السوق الأفريقي الموحد للنقل الجوي ومراحل تنفيذها.

وأضاف "عادل" أن الشركة تولي اهتماما كبيرا بالشركات الأفريقية وتسخر إمكانياتها للنهوض بصناعة النقل الجوي في القارة السمراء، وأكد أن أكاديمية مصر للطيران يوجد لديها متدربين معتمدين من الاياتا والايكاو في كافة المجالات التي تخص الامن والخدمات الارضية والصيانة والاعمال الفنية وعلى اتم الاستعداد لتقديم اوجه التعاون مع الأفرا لصالح شركات الطيران الاعضاء بالاتحاد، وتم الاتفاق على تلبية دعوة رئيس مجلس ادارة طيران اير موريشيوس باستضافة اللجنة التنفيذية رقم 180 والجمعية العامة رقم 51 في نوفمبر 2019 بمدينة موريشيوس.