أعلنت دار الإفتاء المصرية، في بيان لها، أن غدًا الجمعة أول أيام شهر ذي الحجة، وأن يوم السبت الموافق ١٠ أغسطس، هو يوم 9 ذي الحجة، وقفة عرفات.

وأكدت الدار، في بيانها، أن عيد الأضحى المبارك يوافق يوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري.