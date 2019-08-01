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"التعليم" عقد الاختبارات للطلاب المتقدمين لمدرسة الضبعة يومي 5 و6 أغسطس

"التعليم" عقد الاختبارات للطلاب المتقدمين لمدرسة الضبعة يومي 5 و6 أغسطس

رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين "الأوقاف" و"التضامن " لتجهيز الأسمرات 3

رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين "الأوقاف" و"التضامن " لتجهيز الأسمرات 3

يبدأ سعره بـ5666 جنيها.. مواصفات هاتف Xiaomi Mi 9T

يبدأ سعره بـ5666 جنيها.. مواصفات هاتف Xiaomi Mi 9T

الطيب يتبرع بقيمة جائزة "الإخوة الإنسانية" لبيت الزكاة و"تحيا مصر"

الطيب يتبرع بقيمة جائزة "الإخوة الإنسانية" لبيت الزكاة و"تحيا مصر"

مصطفى بكري: قانون مجلس الشيوخ في انتظار دور الانعقاد الجديد

مصطفى بكري: قانون مجلس الشيوخ في انتظار دور الانعقاد الجديد

تخفيض ساعات انتظار الحجاج المصريين بالمطارات لـ4 ساعات

تخفيض ساعات انتظار الحجاج المصريين بالمطارات لـ4 ساعات

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