كثفت منطقة آثار الإسكندرية، اليوم، استعداداتها، بمنطقة قلعة "قايتباي" لاستقبال الوافدين خلال أيام عيد الأضحى، حيث إنها أكثر المناطق التي تشهد إقبالًا على مستوى محافظات الوجه البحري.

وقال محمد متولي، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالإسكندرية والساحل الشمالي، إنه تم التنسيق مع أفراد الأمن من شرطة السياحة والآثار لتأمين المنطقة بالكامل، بجانب زيادة عدد النبطشيات، والاهتمام بالحديقة وتقليم النخيل بمحيط المعلم، لإظهاره بالمظهر الحضاري اللائق.

وأوضح "متولي"، في بيان صادر، اليوم، أنه تنفيذا لقرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار فإن المواعيد حتى 30 سبتمبر من الساعه التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء بواقع ساعة إضافية؛ في إطار حرص وزارة الآثار على إتاحة مزيد من الوقت أمام الزائرين للاستمتاع بزيارة المعلم الأثري الهام.

وأشار إلى أن أسعارالتذاكر 60 جنيها للأجانب، و30 جنيه للطالب الأجنبي و20 جنيه للمصري، و5 جنيهات للطالب المصري.