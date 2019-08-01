أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، أن النمو الاقتصادي يعتبر من أهم أدوات مواجهة ظاهرة الزيادة السكانية، حيث يؤدي تحسن الأوضاع الاقتصادية بأصحابهم إلى الرغبة في الحفاظ عليه، وتزيد متطلباتهم في الحياة مثل تعليم الأبناء بشكل أفضل.

وأضاف سعيد، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، والإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدمي برنامج "المشهد"، المذاع عبر فضائية "TEN"، أن جماعة الإخوان والإرهابية والسلفيون ينفخون في المجتمع المصري أفكارًا بالغة التخلف فيمات يتعلق بملف الزيادة السكانية.

وأوضح المفكر السياسي، أنه يجب الاستعانة بعلماء النفس والاجتماع والعمل في أطر سياسية، بحيث لا يناقش هذا الملف ببساطة، ويُجرى التعامل معه بشكل أفضل.