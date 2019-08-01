قال الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في مصر، إن هناك مشكلة في قضية نقل الأعضاء بشكل عام في مصر.

وأضاف غنيم، خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، المذاع عبر فضائية "dmc": "القانون ولائحته التنظيمية التي تنظم نقل الأعضاء لا تعترف بما يعرف بموت جزع المخ ولا يتم استئصال الأعضاء من حديثي الوفاة ولابد من مراجعة هذا القانون".

وأوضح رائد زراعة الكلى، أنه مر عليه عدد كبير من عمليات التبرع بالكلى بين الأقارب إلا أن الأكثرية تكون بتبرع الأم لأبنائها، كذلك أوقات ما تتم التبرع بين الزوجين.