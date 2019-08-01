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محافظ دمياط تبحث آلية تنفيذ التصالح في مخالفات البناء مع "المهندسين"

محافظ دمياط تبحث آلية تنفيذ التصالح في مخالفات البناء مع "المهندسين"

بالصور.. محافظ الفيوم يوجه بإعداد مقترح لتطوير "زهراء دمو"

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