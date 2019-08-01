تمكنت حملة مكبرة من إدارة تموين كوم حمادة في محافظة البحيرة، والتفتيش الصيدلي والصحة والبيئة والوحدة المحلية بكوم حمادة، من ضبط كميات كبيرة من الأدوية البشرية منتهية الصلاحية، معروضة للبيع، وكميات كبيرة من الأدوية المجانية والأدوية المخدرة، تباع بصيدلية أحد المستشفيات الخاصة.

كما تمكنت من ضبط صيدلية بإحدى قرى المركز، بها أدوية منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على جميع الأدوية المضبوطة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.

شارك في الحملة، مفتشي التموين محمد القشيط، علام علي علام، وليد جعفر، الدكتورة جيهان موسي سلامة، من التفتيش الصيدلي، تحت إشراف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين، العميد عبدالله المليجي رئيس مركز ومدينة كوم حمادة، وأحمد هنيدي مدير إدارة تموين كوم حمادة.