أعلنت الدكتورة منى محرز، نائبة وزير الزارعة للإنتاج الحيواني، انخفاض أسعار الأضاحي العام الحالي، وهذا يأتي في إطار الجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة خلال الأعوام الماضية، موضحة أن الأضاحي متوفرة بأسعار معتدلة لأن الدولة ضخت أكثر من 3 مليارات جنيه في قطاع الثروة الحيوانية بقروض ميسرة من أجل زيادة الانتاج.

وأضافت "محرز"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "السوق"، الذي يُعرض على شاشة "الغد" الإخبارية، أن وزارة الزراعة ضخت 700 مليون جنيه في مشروع "البتلو"، الذي منع ذبح العجول إلا بوزن 400 كيلو جرام مما زاد الكمية بدلا من ذبحها عند 100 كيلوجرام.

وأشارت نائبة وزير الزارعة للإنتاج الحيواني، إلى أن عملية استيراد المواشي الصغيرة وتربيتها في المزارع زاد من عدد رؤوس المواشي من 50 ألف إلى 150 ألف رأس مستورد، مؤكدة أنه جرى تقليل استيراد اللحوم العام الحالي بإجمالي 80 ألف طن، لأن هناك زيادة في الإنتاج وتربية الحيوانات وهناك ضخ أموال من جانب الدولة لعملية التنمية.

وأكدت أن هناك عمليات تحصين ضد الأمراض تقوم بها الوزارة ساعدت في الحد من الأمراض وتقليل الفاقد وزيادة الأوزان، مؤكدة أن كل تلك الإجراءات تمت بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للبنوك الوطنية لدعم هذا القطاع ما ساعد في إحداث نقلة نوعية في هذا المجال.