قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن وزارة التضامن تحول دورها من الرقيب والمشرف والجلاد للجمعيات الأهلية إلى المتعاون: "بقيت أقدر أقعد مع وزيرة التضامن أشرحلها مشاكلي وأعمل معاها بروتوكول تعاون".

وأضاف زمزم، خلال استضافته ببرنامج "نظرة" والذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الجمعيات الأهلية أصبحت تستطيع الآن عقد اجتماعات مع وزيرة التضامن الاجتماعي من أجل الكشف عن المشكلات المتواجدة بتنفيذ المشروعات أو التنمية المستدامة أو لعقد بروتوكلات للتعاون، موضحا أن الوزارة بات لها دور رئيسي وفعال مع الجميعات الأهلية لاستهداف القرى ضمن مبادرة حياة كريمة ودور آخر لوزارة التخطيط ووزارة التنمية المحلية لإنجاح تلك المبادرة.

وأكد أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد هو أحد أهم نتائج مؤتمر الشباب السابع والذي تم عقده في العاصمة الإدارية الجديدة وانتهى، أمس، مشيرا إلى أن وجود دعم من قبل الإرادة السياسية لجهود المجتمع الأهلي.