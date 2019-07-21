تعمل الدولة على توفير مناخ جاذب للاستثمار، حيث إن ما يهم أي مستثمر هو توفير الأرض التي سيقيم عليها مصنعه واستثماراته، كما أن الإرادة السياسية كانت وراء تحسين قوانين الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حسبما أكد الدكتور مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، حيث ذكر أن الهيئة أخذت على عاتقها تحدي بتوفير 60 مليون متر أراضي في 2020، حيث تم حتى الآن توفير 31 مليون متر أراضي.

وأضاف غازي، أن المستثمر كان يحصل على تراخيص استثماراته خلال عامين، وتم تخفيض هذه المدة من عامين إلى 7 أيام فقط، عدا الاستثمارات التي تتضمن مخاطر فتستغرق 30 يومًا، مؤكدًا أن التوزيع الجغرافي وتوفير مناخ جيد للاستثمار من أهم التحديات التي تعمل عليها الهيئة، كما أن محافظات الصعيد سيكون لها نصيب الأسد في الأراضي الصناعية.

وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى أن البوابة الحكومية للاستثمار الصناعي تتيح لأى مواطن معرفة البيانات وأماكن الاستثمار الموجودة، موضحًا أن أولوية منح الموافقة على أي مشروع تكون وفقًا لأولوية احتياجات البلد، كما أن الهيئة أصدرت عدة قوانين للتسهيل على المستثمرين في إنشاء المشروعات والمصانع، لافتا إلى أن تعديل قانون التراخيص القديم كان على رأس أولويات الهيئة.