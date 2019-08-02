فيديو.. خالد الجندي يحذر من استغلال حياء الناس: ما تضغطش على حد بيتكسف

حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من استغلال حياء الناس للحصول على حق ليس لك، حيث أن الله يحب الحياء والستر.

وأضاف خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "dmc": "أتوسل إليكم إذا رأيت واحد بيتكسف، لا تضغط عليه حتى تحصل على شيء منه، وتقول دي فرصة أحرجه وآخد منه الحاجة دي".

من ناحية أخرى، أشار خالد الجندي، إلى أن جميع الكتب السماوية نزلت ليلًا، وأن الحكمة من ذلك أن الليل يكون مقام استئناس للعارفين الواصلين المقربين من الله حيث يخلُ الحبيب بحبيبه، وحيث ينقطع للعبادة من استيقظ قلبه حتى لو نامت عيناه.

وأوضح، أن يوم عرفة هو اليوم الوحيد الذي توجد به ليلتان، إكرامًا من الله لعباده، فيوم عرفة، الليلة التي قبله، تبع يوم عرفة، والليلة التي بعده، تبع يوم عرفة، مشيرًا إلى أن قول الله- سبحانه وتعالى-: "وَلَيَالٍ عَشْرٍ"، يُقصد بها التسع أيام من ذو الحجة، ولكنهم تسع أيام بعشر ليالي.